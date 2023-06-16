Фото: admkrai.krasnodar.ru

Обновленная зеленая зона откроется в Павловском районе в августе 2023 года. Общественную территорию приведут в порядок в рамках нацпроекта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Речь идет о зоне отдыхе на улице Ленина в станице Веселой. Ее обновят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Рабочие уже приступили к монтажу уличного освещения, укладке тротуарной плитки и установке игровой площади для детей. Еще зеленая зона получит новый спортивный уголок.

Завершение работ по благоустройству намечено на август 2023 года.