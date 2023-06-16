На Кубань привезут три иконы со святой горы Афон. Фото: t.me/vrns_kuban

На Кубань доставят три иконы со святой горы Афон. Их встреча состоится 18 июня в 11:00 по благословению Митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория под эгидой Екатеринодарского отделения Всемирного Русского Народного Собора.

- Мероприятие пройдет в храме-часовне святителя Тихона (Белавина) на территории Иоанно-Юрьевского комплекса в поселке Краснодарском города Екатеринодара. Попасть на территорию можно со двора жилого дома по адресу: улица имени Ивана Латышева, 11, - сообщили в пресс-службе регионального отделения Всемирного русского народного собора в Краснодарском крае.

Уточняется, что образ Богородицы «Игумения всех монашествующих» отправится в Краснодар. Образ святых Царственных Страстотерпцев монах Гавриил передал из своей кельи в дар строящемуся Иоанно-Юрьевскому храму.

Кроме того, образ Богородицы «Прибавление ума» написан в дар для монаха Гавриила Афонита, соседа и сподвижника преподобного Паисия Святогороца. Монах дал паломникам наставление вернуть этот образ в Россию и передать храму, который долгое время не может построиться.

Помолиться у святынь можно будет в часовне 18 июня до 18:00.