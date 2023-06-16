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НовостиОбщество16 июня 2023 14:00

Туристические центры Краснодара и Волгограда стали партнерами

Они заключили соглашение о сотрудничестве
Источник:kp.ru
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Туристические центры Краснодара и Волгограда стали партнерами. Они заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Отмечается, что документы были подписаны во время деловой встречи в Волгограде.

– В условиях активного развития внутреннего туризма в нашей стране подобные межрегиональные профессиональные встречи играют ключевую роль, – подчеркнул врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Михаил Зарицкий.

Помимо подписания соглашения о партнерстве, стороны провели совместную встречу, на которой представили новые продукты для туристов. Ожидается, что они будут использоваться для привлечения гостей в будущем.