Фото: admkrai.krasnodar.ru

Туристические центры Краснодара и Волгограда стали партнерами. Они заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Отмечается, что документы были подписаны во время деловой встречи в Волгограде.

– В условиях активного развития внутреннего туризма в нашей стране подобные межрегиональные профессиональные встречи играют ключевую роль, – подчеркнул врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Михаил Зарицкий.

Помимо подписания соглашения о партнерстве, стороны провели совместную встречу, на которой представили новые продукты для туристов. Ожидается, что они будут использоваться для привлечения гостей в будущем.