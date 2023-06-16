Для дома купца Манусси в Новороссийске определили предметы охраны

Объект культурного наследия формирует городской архитектурный облик. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Для Дома Манусси в Новороссийске определили предмет охраны и утвердили границы территории. Объект культурного наследия регионального значения находится в историческом центре города на углу улиц Советов, Карла Маркса и Новороссийской Республики, и формирует его архитектурный облик.

– Определение предмета охраны гарантирует сохранность вида ценных подлинных элементов при проведении любых работ. Для соблюдения режима использования территории сведения об установленных границах памятника были переданы в ЕГРН и градостроительные документы, – сказал вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов.

Под охрану взяли объемно-пространственные характеристики здания и архитектурные элементы. Особо ценными признаны балкон на кронштейнах с растительным орнаментом и ажурный кованый козырек.

Двухэтажный особняк в стиле барокко в конце 19 века построил греческий купец Дмитрий Егорович Манусси. Позже в здании размещались Городская Управа и Дума. Во время первой русской революции здесь работал Совет рабочих депутатов Новороссийска. С 1960-х годов здесь располагается детская музыкальная школа.