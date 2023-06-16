Кубанский технологический госуниверситет отметил 105-летний юбилей

В праздничном мероприятии принял участие вице-губернатор края Александр Власов. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

КубГТУ отметил 105-летний юбилей. Вуз был основан 16 июня 1918 года и является старейшим высшим учебным заведением на Кубани и Северном Кавказ. За весь период своего существования университет подготовил более135 тысяч выпускников.

– КубГТУ входит в число лидеров отечественного инженерного образования. Преподаватели университета готовят высококвалифицированные кадры для развития региона и страны по широкому спектру направлений, - рассказал вице-губернатор Кубани Александр Власов.

В учебно-научный центре вуза действуют 22 школы, которые ведут исследования в интересах более 600 предприятий. С 2021 года университет является членом Ассоциации казачьих вузов страны. В январе 2023 года на базе вуза создали Казачью сотню. Казаки-студенты принимают активное участие в различных мероприятиях, в том числе в Параде Победы на Красной площади в Москве.