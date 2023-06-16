Губернатор Кубани принял участие в пленарном заседании ПМЭФ-2023

На сессии выступил Президент России Владимир Путин. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев принял участие в пленарном заседании ПМЭФ-2023. На сессии выступил Президент России Владимир Путин. Основной темой ПМЭФ - 2023 стало «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». На мероприятии присутствовали официальные высокопоставленные лица более чем из 15 государств, члены Правительства РФ и губернаторы. Открывая заседание глава государства оценил российскую экономику и озвучил основные перспективы социально-экономического развития.

– Второй квартал 2022 года стал самым трудным для экономики страны. Но сегодня можно уверенно сказать, что выбранная тогда стратегия сработала. Позитивные макроэкономические тенденции набирают обороты. ВВП вырос на 3,3 процента в апреле 2023 года. По итогам года рост составит 1,5-2 процента. Это позволит России сохранить место в числе ведущих экономик мира, – рассказал Владимир Путин.

Президент России отметил общее снижение безработицы в стране и динамичное развитие отечественного бизнеса. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев также отметил, что экономика региона успешно справляется с давлением санкций.

– По итогам сложного прошлого года удалось добиться небольшого роста ВРП – 100,5% или 3,5 триллиона рублей. На Кубани действует широкая система мер поддержки бизнеса, которую мы постоянно совершенствуем, адаптируя под потребности предприятий в складывающихся условиях, – рассказал Вениамин Кондратьев.

Глава края также отметил, что инвесторы проявляют большой интерес к созданию современных мест отдыха, санаториев и отелей в Краснодарском крае. Основными направлениями работы кубанской делегации на ПМЭФ-2023 стало подписание соглашений именно в курортной сфере.