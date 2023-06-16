Для девятиклассников Кубани подходит к концу основной период экзаменов

На Кубани завершается основной период экзаменов для девятиклассников. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

На Кубани завершается основной период экзаменов для девятиклассников. Последний экзамен государственной итоговой аттестации школьники сдадут 17 июня. В этот день 18 тысяч ребят выполнят экзаменационные задания по обществознанию, биологии и химии.

- Экзамены по всему региону начнутся в единое время - в 10 часов утра. Для их проведения задействуют 148 пунктов по всему краю. Итоговые испытания по обществознанию и химии продлятся 3 часа, по биологии – 2 часа 30 минут. Для участников с ОВЗ продолжительность будет увеличена на 1,5 часа, - уточнили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежной политики Кубани.

Для получения аттестата девятиклассникам нужно набрать по обществознанию минимум 14 баллов из 37 возможных, по химии – 10 баллов из 40 и по биологии – 13 баллов из 48. Результаты станут известны до 30 июня.

Те школьники, кто получил неудовлетворительные оценки не более чем по двум учебным предметам в основной период, могут пересдать ГИА-9 в резервные дни. Затем с 26 июня по 1 июля приступят к сдаче экзаменов ребята, не сдавшие в основной период по уважительной причине. Например, из-за совпадения даты проведения экзаменов по предметам по выбору.