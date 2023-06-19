«Агрокомплекс» представил сырные новинки на фестивале Gastreet

Новинки производства - крафтовые сыры Скаморца и Скаморца копченый. Фото: предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва третий раз принял участие в фестивале Gastreet - International Restaurant Show в сочинской Красной Поляне, на котором ежегодно встречаются рестораторы, отельеры и производители продуктов питания в поисках новых партнеров. На своей площадке агрохолдинг представил лучшие продукты собственных брендов и презентовал новые виды сыров.

В этом году для обмена опытом из разных уголков страны на фестиваль приехали более 6500 участников. Всех встречали на «Кубанском разгуляе» с угощениями из колбасок и солений «Агрокомплекса». А в шатре компании проводили дегустации колбас и деликатесов «Медвёдовских традиций», сыров «Николаевских сыроварен». Гости смогли попробовать и новинки производства - крафтовые сыры Скаморца и Скаморца копченый, а также твёрдые сыры со сроком созревания 9 месяцев, которые поступят в продажу только осенью. С сырами «Николаевских сыроварен» шеф-повара краснодарских ресторанов готовили пиццу и капрезе. Кроме того, радовали посетителей и премиальными стейками Labinsk Beef.

В шатре компании проводили дегустации колбас и деликатесов «Медвёдовских традиций» и сыров «Николаевских сыроварен». Фото: предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

«С каждым годом в числе партнеров «Агрокомплекса» все больше представителей индустрии гостеприимства, причем не только отельеров и рестораторов Юга, но и других регионов страны. Несомненно, на этом прогрессивном мероприятии ярко и точно обозначаются свежие гастрономические тренды и закладываются новые партнёрские связи. Количество заинтересованных посетителей нашего стенда и предварительных договоренностей, отклики о вкусе и качестве продуктов в этом году подтверждают наше хорошее понимание рынка и создают многообещающие перспективы развития этого канала торговли», - отметил заместитель генерального директора «Агрокомплекса» по торговле Евгений Белицкий.

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