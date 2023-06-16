Более 3 тысяч одиннадцатиклассников Кубани сдали устную часть ЕГЭ по иностранным языкам

В Краснодарском крае более 3 тысяч одиннадцатиклассников сдавали устную часть ЕГЭ по иностранным языкам. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае более 3 тысяч одиннадцатиклассников 16 июня сдавали устную часть ЕГЭ по иностранным языкам. Во всех городах и районах региона работали 65 пунктов проведения экзамена.

Письменную часть экзамена по иностранным языкам ребята выполнили 13 июня. Спустя три дня им предстояли сдать раздел «говорение».

- Самым популярным стал английский язык, его выбрали 2955 человек, немецкий – 11 выпускников, трое – французский и по два человека – испанский и китайский языки, - сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежной политики Кубани.

Устную часть экзамена выпускники сдают по желанию. Она была введена в ЕГЭ по иностранным языкам с 2015 года. Экзамен проходит за компьютером с использованием аудиогарнитуры. На задания по английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам отводится 17 минут, по китайскому языку – 14 минут. Для сдачи экзамены ребятам необходимо набрать не менее 22 баллов. Результаты будут суммироваться с письменной частью. Результаты станут известные не позднее 4 июля.

Экзаменационная кампания для одиннадцатиклассников завершится 20 июня. Последними экзаменами станут информатика и ИКТ.