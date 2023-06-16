Ущерб от паводка в Сочи превысил 1 млрд рублей

В Сочи восстанавливают пострадавшую от паводка инфраструктуру. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

В Сочи завершен подсчет ущерба, нанесенного стихией 14 июня. На восстановление пострадавшей инфраструктуры Мацесты потребуется более миллиарда рублей. Необходимо подготовить документация на восстановление мостов и укреплению подпорных стен. Уже началась закупка утраченного оборудования и парковой мебели.

- В первую очередь необходимо оказать адресную помощь жителям, чьи дома попали в зону подтопления. Вода зашла в 45 домов. Сейчас владельцам домовладений помогаем собрать документы на денежные компенсации. Также волонтерами отработаны все заявки на очистку дворов от ила и нанесенной грязи, - рассказал глава администрации Сочи Алексей Копайгородский.

Жителям Мацесты восстановили по временной схеме подачу ресурсов: газа и воды. В будущем здесь планируют привести дополнительные работы, которые снизят угрозу подтоплений территорий.