В Адыгее арестованы полицейские, подозреваемые в сговоре с сотрудниками ритуального агентства

Полицейские будут ждать начала суда под стражей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее отправлены под стражу четверо полицейских, которых подозревают в сговоре с сотрудниками ритуального агентства. По данным следкома республики, с 2019 года по 2022 год оперативный дежурный отдела полиции и трое участковых уполномоченных полиции Тахтамукайского района за вознаграждение передавали работнику ритуального агентства персональные данные умерших граждан.

- В отношении сотрудников ОМВД России по Тахтамукайскому району возбуждены уголовные дела по статье «получение взятки за незаконные действия». Подозреваемые задержаны, по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Адыгее.

Кроме того, следователи возбудили уголовное дело в отношении работника ритуального агентства. Его подозревают в даче взятки должностному лицу за незаконные действия.