Летевший из Москвы в Сочи самолет экстренно сел в Саратове

Самолет запросил посадку в Саратове. Фото: Иван МАКЕЕВ

Соблюдением прав пассажиров самолета Boeing-737 авиакомпании S7 Airlines занялась Саратовская транспортная прокуратура. Воздушное судно направлялось из Москвы в Сочи, но экипаж принял решение запросить экстренную посадку в международном аэропорту "Гагарин" Саратова.

- Незапланированная посадка была совершена по техническим причинам. Саратовской транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров в связи с незапланированной посадкой самолета, - сообщили в пресс-службе ведомства.

На борту находились 178 пассажиров. Известно, что никому из них не потребовала помощь медиков. Как сообщили в пресс-службе саратовского аэропорта, с пассажирами сейчас работают представители авиакомпании. Дальнейший вылет рейса назначен на 23:40 по местному времени.