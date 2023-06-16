В Анапе прошло выездное совещание по вопросам демографии на Кубани

В Анапе обсудили вопросы улучшения демографической ситуации на Кубани. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Анапе обсудили вопросы улучшения демографической ситуации на Кубани. Участниками выездного совещания стали заместители глав муниципальных образований по соцвопросам. Мероприятие провела вице-губернатор региона Анна Минькова.

– В регионе дорабатываются механизмы, которые помогают молодым семьям быстрее «встать на ноги» и почувствовать свою финансовую независимость. Мы строим необходимые семьям с детьми школы, детские сады, культурные и спортивные учреждения, - рассказала Анна Минькова.

В 2022 году на Кубани открыли 10 новых детсадов и 16 школ. До конца 2023 года будут сданы еще 20 школ и 23 детских сада.