Что произошло в ночь на 17 июня в Краснодарском крае

Обзор новостей на утро 17 июня

Летевший из Москвы в Сочи самолет экстренно сел в Саратове. Никто из находившихся на борту 178 пассажиров не пострадал.

В станице Старокорсунской заморозили строительство зоны отдыха, которую планировали открыть летом 2023 года.

В цокольном этаже многоэтажки на Восточно-Кругликовской в Краснодаре уже три года работает уникальный музей военной атрибутики.

Главврача больницы на Кубани, чья дочь попалась на поддельном дипломе медика, осудили за мошенничество с подлогом.

Хотел поджечь школу. 15-летнего школьника обвиняют в подготовке к теракту на Кубани.