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НовостиОбщество17 июня 2023 7:20

В Сочи благоустраивают стадион школы №81 поселка Волковка

На нем смогут заниматься не только учащиеся одной школы
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: AlekseiKopaigorodskii

Фото: AlekseiKopaigorodskii

Стадион школы №81 поселка Волковка в Сочи продолжают обновлять. Здесь будет футбольное поле с качественным искусственным покрытием и вся сопутствующая инфраструктура.

«Сейчас подрядчик формирует основание, обустраивает дренажную систему и коммуникации. Благодаря комплексному подходу на площадке смогут заниматься не только школьники, но и воспитанники спортшкол», - сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.

Благоустроенный стадион планируется открыть ко Дню физкультурника в августе.