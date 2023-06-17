В Сочи благоустраивают стадион школы №81 поселка Волковка

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Стадион школы №81 поселка Волковка в Сочи продолжают обновлять. Здесь будет футбольное поле с качественным искусственным покрытием и вся сопутствующая инфраструктура.

«Сейчас подрядчик формирует основание, обустраивает дренажную систему и коммуникации. Благодаря комплексному подходу на площадке смогут заниматься не только школьники, но и воспитанники спортшкол», - сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.

Благоустроенный стадион планируется открыть ко Дню физкультурника в августе.