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Больницу и дом соцобслуживания эвакуировали в Лабинском районе Кубани. 26 постояльцев и 5 сотрудников вывезли из-за угрозы подтопления. Из направили в соцучреждение в станице Чамлыкскуй.

- Работу по ликвидации последствий стихии не прекращаем с ночи. Из-за непогоды больше всего пострадало Владимирское сельское поселение. В станице река Кукса вышла из берегов. Подтоплено 80 дворов и 30 домов, - сообщил глава Лабинского района.

Уточняется, что в хуторе Привольный подтоплено 9 домов и дворов. Река Хуторянка затопила 4 двора в хуторе Сладкий.

Кроме того, вода сошла с полей на территории Зассовского сельского поселения. В результате этого засорились ливневые сточные траншеи. Из берегов вышли ручьи Эрастов и Семикаленный. Подтоплен 1 дом и 2 участка.