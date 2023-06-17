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НовостиОбщество17 июня 2023 7:29

В Краснодаре на ярмарках выходного дня продают малину, крыжовник и смородину

Открыты шесть торговых точек
Мария ЧАЛАЯ
В Краснодаре работают шесть ярмарок выходного дня.

В Краснодаре работают шесть ярмарок выходного дня.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Краснодаре на ярмарках выходного дня продают малину, крыжовник и смородину. Из-за высоких температур летом открыто только шесть торговых точек.

- Ярмарки выходного дня будут работать до 15:00 на улицах: Архитектора Ишунина, Героя Яцкова, Бургасская, Одесская. Также Восточно-Кругликовская и Западный Обход, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что на каждой ярмарке организаторы обязаны обеспечивать соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора. Они контролируют проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и мониторят соблюдения правил торговли.