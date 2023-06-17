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НовостиОбщество17 июня 2023 7:46

Стобалльниками по ЕГЭ стали 230 школьников на Кубани

Об этом сообщил губернатор региона
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

230 кубанских выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Наши ребята всегда показывают прекрасные результаты. Русский язык на максимальные баллы написали 95 одиннадцатиклассников, профильную математику — трое. 85 учеников получили 100 баллов по литературе, 50 — по химии, трое — по географии», - сообщил Кондратьев в соцсетях и поздравил выпускников с завершением сдачи экзамемов.

Стоит отметить, что шестеро выпускников 100 баллов набрали сразу по двум предметам.