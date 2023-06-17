На Николаевском бульваре в Краснодаре обустраивают пешеходные дорожки

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Николаевский бульвар в микрорайоне Гидростроителей в Краснодаре продолжают обновлять. Сейчас в зоне отдыха обустраивают пешеходные дорожки.

«Сейчас рабочие устанавливают бордюры, теневые навесы, прокладывают кабельные линии для освещения и укладывают трубопроводы системы автополива», - сообщили в мэрии города.

Бульвар будет разграничен на зоны отдыха, установку игрового и физкультурно-спортивного оборудования. На территории высадят более 400 новых деревьев, около 20 тысяч кустарников и свыше 50 тысяч многолетников.