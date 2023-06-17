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НовостиОбщество17 июня 2023 9:10

В Сочи выявили более 260 самостроев с начала года

Все документы передали в работу для устранения нарушений
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Строительство на земельных участках необходимо осуществлять на основании и в соответствии с разрешительной документацией

Строительство на земельных участках необходимо осуществлять на основании и в соответствии с разрешительной документацией

В Сочи выявили более 260 самостроев с начала 2023 года. Мониторинговые группы зафиксировали 60 фактов незаконного занятия земли и 103 случая нецелевого использования участков. Все документы администрация передала в работу до устранения нарушений. По решению суда самострои снесут.

- Строительство на земельных участках необходимо осуществлять на основании и в соответствии с разрешительной документацией – уведомлением о планируемом строительстве, разрешением на строительство, - отметили в пресс-службе администрации Сочи.

Также мэрия попросила местных жителей сообщить о незаконных постройках по номеру телефона +7 928 205-90-59.