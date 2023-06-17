На Кубани уровень на шести участках рек находится на тревожных и критических отметках

Фото: emercit.com

По данным системы Эмерсит, которая измеряет динамику уровня воды, на 13 часов 17 апреля красные и оранжевые отметки на реках помечены в станице Владимирской Лабинского района, под Курганинском, в Кавказском и Усть-Лабинском районах.

Уровень воды в реках может подниматься до 19 июня.

- В Новокубанском, Мостовском, Лабинском, Курганинском, Отрадненском, Усть-лабинском, Апшеронском районах, а также в Геленджике и Туапсинском районах ожидаются подъемы уровня воды местами с превышением неблагоприятных отметок, - отметили в МЧС региона.