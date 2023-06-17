Под Лабинском в ДТП погибла 23-летняя девушка

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Смертельная авария произошла 16 июня около шести часов вечера на северном подъезде к Лабинску. В аварии погибла 23-летняя девушка.

«Водитель Renault на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу ВАЗ-21140. В результате ДТП пострадали оба водителя и 3-летний пассажир отечественного авто. Они доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. 23-летняя пассажирка ВАЗ скончалась на месте», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

После аварии полицейские возбудили уголовное дело. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.