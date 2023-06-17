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НовостиОбщество17 июня 2023 11:01

Краснодар заключил на ПМЭФ четыре инвестсоглашения на 3 млрд рублей

Все проекты проработаны
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Делегация из краевой столицы участвовала в сессии по развитию территорий и крупный городов.

Делегация из краевой столицы участвовала в сессии по развитию территорий и крупный городов.

Краснодар принимал участие на ПМЭФ-2023. В этого кубанская столица смогла заключить четыре инвестсоглашения на 3 млрд рублей. Все проекты уже разработаны.

— Инвесторы — крупные игроки на рынке региона. Поэтому нет сомнений в качественной и своевременной реализации. Краснодар становится все привлекательней для ведения бизнеса и привлечения новых инвестиций, - сообщил мэр города Евгений Наумов.

Краснодар подписал соглашение на строительство второй очереди станкостроительного завода и промышленного парка. Кроме этого, в городе появится фабрика по производству мороженого и композитных бассейнов.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», делегация из краевой столицы участвовала в сессии по развитию территорий и крупный городов.