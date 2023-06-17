Движение транспорта ограничат на улице Гоголя в Краснодаре из-за Дня медработника

Улицы освободят от транспорта уже с 22:00 часов 18 июня.

В Краснодар ограничат движение транспорт на улице Гоголя с 06:00 часов утра 19 июня. Это связано с проведением мероприятия в честь Дня медработника. Улицу для транспорта откроют сразу после окончания всей торжественной части.

- Ограничения затронят участки от улицы Красноармейской до Красной и от Красной до Рашпилевской, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», улицы освободят от транспорта уже с 22:00 часов 18 июня.