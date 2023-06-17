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НовостиОбщество17 июня 2023 11:25

Движение по Яблоновскому мосту запустили 17 июня

Первые машины поехали по путепроводу с 14 часов
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Открытие моста состоялось

Открытие моста состоялось

Фото: Мария ЧАЛАЯ

Новый Яблоновский мост открыли 17 июня. Две полосы в каждую сторону по путепроводу запустили в 14 часов.

Первым пустили автокран «Ивановец», на котором развевался триколор. Водители легковушек радостно сигналили, придавая событию еще большей торжественности.

Проехать по мосту сейчас могут только легковые автомобили. К строительству нового Яблоновского моста приступили осенью 2019 года, и планировали завершить работы в 2024 году. Однако строительство завершили значительно раньше намеченного срока. Полностью завершить работы на Яблоновском мосту планируют в ноябре 2023 года.