Открытие моста состоялось Фото: Мария ЧАЛАЯ

Новый Яблоновский мост открыли 17 июня. Две полосы в каждую сторону по путепроводу запустили в 14 часов.

Первым пустили автокран «Ивановец», на котором развевался триколор. Водители легковушек радостно сигналили, придавая событию еще большей торжественности.

Проехать по мосту сейчас могут только легковые автомобили. К строительству нового Яблоновского моста приступили осенью 2019 года, и планировали завершить работы в 2024 году. Однако строительство завершили значительно раньше намеченного срока. Полностью завершить работы на Яблоновском мосту планируют в ноябре 2023 года.