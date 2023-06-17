Реанимационные системы для новорожденных закупили в Красноармейскую районную больницу

Такие системы используют для интенсивной терапии и реанимации новорожденным малышам, в том числе недоношенным.

Новое оборудование закупили для Красноармейской районной больницы по нацпроекту. Открытые реанимационные системы для новорожденных установили в роддоме.

«Такие системы используют для интенсивной терапии и реанимации новорожденным малышам, в том числе недоношенным. Они обеспечивают доступ к ребенку во время жизненно важных процедур, поддерживают оптимальный температурный режим», - уточнил главврач Красноармейской центральной районной больницы Андрей Бобров.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», в прошлом году для больниц Краснодарского края закупили 25 таких реанимационных систем.