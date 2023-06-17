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НовостиОбщество17 июня 2023 11:46

Вениамин Кондратьев: Яблоновский мост снизит заторы на выезде из Краснодара

Его открыли 17 июня
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Пока движение по мосту будет проходить по временной схеме.

Пока движение по мосту будет проходить по временной схеме.

Фото: Мария ЧАЛАЯ

Еще один важный дорожный объект открыли раньше срока. Сегодня, 17 июня, в Краснодаре запустили новый Яблоновский мост.

Пока движение по нему будет проходить по временной схеме. Там предусмотрены четыре полосы для автомобилей, пешеходная часть и зона для велосипедистов. Все работы велись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

- Это важная дорога для жителей и гостей нашего края. По ней ежедневно проезжают тысячи автомобилей. Новый мост значительно снизит вероятность заторов на выезде из краевого центра, в том числе в сторону побережья. Благодарен Правительству страны — с такой поддержкой мы смогли достроить объект раньше срока, - написал в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.