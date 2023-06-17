Вениамин Кондратьев: Яблоновский мост снизит заторы на выезде из Краснодара

Пока движение по мосту будет проходить по временной схеме. Фото: Мария ЧАЛАЯ

Еще один важный дорожный объект открыли раньше срока. Сегодня, 17 июня, в Краснодаре запустили новый Яблоновский мост.

Пока движение по нему будет проходить по временной схеме. Там предусмотрены четыре полосы для автомобилей, пешеходная часть и зона для велосипедистов. Все работы велись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

- Это важная дорога для жителей и гостей нашего края. По ней ежедневно проезжают тысячи автомобилей. Новый мост значительно снизит вероятность заторов на выезде из краевого центра, в том числе в сторону побережья. Благодарен Правительству страны — с такой поддержкой мы смогли достроить объект раньше срока, - написал в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.