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НовостиОбщество17 июня 2023 12:15

Всесвятское кладбище благоустроят в Краснодаре

Уже опредилили нового подрядчика
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
На этом кладбище похоронены известные личности, участники Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн

На этом кладбище похоронены известные личности, участники Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн

В Краснодаре благоустроят Всесвятское кладбище. Уже определили и нового подрядчика. Специалисты выполнят проект, благоустроят и реставрируют территорию до конца 2023 года.

«На этом кладбище похоронены известные личности, участники Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн. Ряд могил кладбища являются памятниками истории или архитектуры регионального значения», — рассказал заммэра Краснодара Максим Онищенко.

В настоящее время рабочие убирают кладбище от мусора и веток. Кроме этого, каждый день здесь вырубают аварийные деревья. Как удалось узнать «КП»-Кубань», на кладбище восстановят дорожки и отреставрируют могилы.