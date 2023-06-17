Всесвятское кладбище благоустроят в Краснодаре

На этом кладбище похоронены известные личности, участники Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн

В Краснодаре благоустроят Всесвятское кладбище. Уже определили и нового подрядчика. Специалисты выполнят проект, благоустроят и реставрируют территорию до конца 2023 года.

«На этом кладбище похоронены известные личности, участники Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн. Ряд могил кладбища являются памятниками истории или архитектуры регионального значения», — рассказал заммэра Краснодара Максим Онищенко.

В настоящее время рабочие убирают кладбище от мусора и веток. Кроме этого, каждый день здесь вырубают аварийные деревья. Как удалось узнать «КП»-Кубань», на кладбище восстановят дорожки и отреставрируют могилы.