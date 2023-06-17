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В Краснодарском крае продолжается прием первоклассников в школы. Зачисляют детей в два этапа. К началу учебного года ребенку должно быть от 6,5 до 8 лет.

- С 1 апреля по 30 июня принимаются заявления от родителей, чьи дети идут в школу по месту жительства или имеют преимущественное право на зачисление, а с 6 июля по 5 сентября — этап приема детей, которые живут не на закрепленной территории. Зачисление возможно только при наличии свободных мест, - сообщили в пресс-службе администрации региона.

Записать ребенка в первый класс на Кубани можно на Госуслугах. Для дистанционной заявки необходимы данные паспорта и свидетельства о рождении ребенка, номер или название школы, сведения о регистрации.

Через Госуслуги также можно подать заявление на перевод ребенка в новую школу.