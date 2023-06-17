На Кубани с 23 по 30 июня пройдет фестиваль-марафон с Надеждой Бабкиной

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае 23 июня стартует фестиваль-марафон «Песни России». В течение недели в районах Кубани будут выступать профессиональные хоровые, самодеятельные, танцевальные народные коллективы из разных регионов страны.

- Фестиваль проводят уже 17 лет подряд. Организатор мероприятий - Надежда Бабкина. Исполнительница в рамках марафона посетит разные города Кубани, а также специальный учебный центр «Кубань», где проходят подготовку казаки-добровольцы перед отправкой на СВО, - рассказал вице-губернатор края Александр Власов.

23 июня концерт пройде в Усть-Лабинске, 24 июня - в Кропоткине, 25 июня выступление смогут посмотреть жители и гости Белореченска, 26 июня исполнители посетят станицу Каневскую, 27 июня мероприятие запланировано в Славянске-на-Кубани, 28 июня - в Горячем Ключе, 29 июня - в Тихорецке и 30 июня - в Краснодаре.

На сцене в городах Кубани выступит Надежда Бабкина и Московский государственный ансамбль «Русская песня». Также зрители смогут увидеть выступления казачьего коллектива «Криница», певца и композитора Евгения Гора, ансамбля «Славяне», балета «Живая планета и других исполнителей.