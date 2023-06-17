Две энергоаварии оставили без света Карасунский округ Краснодара

Идут восстановительные работы
Сразу две аварии произошли на сетях вечером 17 июня в Карасунском округе Краснодара.
- Причиной первой аварии стало повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС «ПШ-203» и 22 трансформаторных подстанции. Второй - повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС «ПШ-301» и 31 трансформаторная подстанция, - сообщил в ЕДДС города.
Без электроэнергии остались улицы: Тюляева, Симферопольская, Сормовская, Уральская, Гидростроителей, Карасунская, Бершанской, Приозерная.
На месте работают аварийные бригады.