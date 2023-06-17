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НовостиПроисшествия17 июня 2023 15:14

Две энергоаварии оставили без света Карасунский округ Краснодара

На месте работают аварийные бригады
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Идут восстановительные работы

Идут восстановительные работы

Сразу две аварии произошли на сетях вечером 17 июня в Карасунском округе Краснодара.

- Причиной первой аварии стало повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС «ПШ-203» и 22 трансформаторных подстанции. Второй - повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС «ПШ-301» и 31 трансформаторная подстанция, - сообщил в ЕДДС города.

Без электроэнергии остались улицы: Тюляева, Симферопольская, Сормовская, Уральская, Гидростроителей, Карасунская, Бершанской, Приозерная.

На месте работают аварийные бригады.