В Краснодаре более 300 человек приняли участие в фестивале хореографического искусства. Фото: управление культуры

В Краснодаре в фестивале хореографического искусства поучаствовало 330 человек. «Танцы КРД» прошли в Городском Саду.

- Фестиваль «Танцы КРД» — это уникальный проект. В четвертый раз он собирает самых талантливых педагогов и юных артистов из разных уголков города. Традиционным событием мероприятия стал масштабный флешмоб. В рамках него участники продемонстрировали, чему научились на мастер-классах, - сообщила начальник управления культуры Ирина Удовицкая.

Уточняется, что нововведением стал конкурс видеороликов в социальной сети «ВКонтакте». Для него участники снимали короткое вертикальное видео, повторив движения за танцорами «Авансцены» под песню «Краснодар». Лучшим видеоклипом выбрали ролик коллектива «Непоседы».

Всем участникам фестиваля вручили дипломы и памятные подарки.