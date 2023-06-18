Яблоновский мост открыли

Что произошло в ночь на 18 июня в Краснодарском крае.

Две энергоаварии произошли в Карасунском округ Краснодара. Без электроэнергии остались улицы: Тюляева, Симферопольская, Сормовская, Уральская, Гидростроителей, Карасунская, Бершанской, Приозерная. Через несколько часов подачу электроэнергии в дома краснодарцев восстановили.

Краснодаре запустили новый Яблоновский мост. Пока движение по нему будет проходить по временной схеме. Там предусмотрены четыре полосы для автомобилей, пешеходная часть и зона для велосипедистов. Все работы велись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Известно, что старый аварийный мост придется закрыть из-за работ на подъездах к новому.