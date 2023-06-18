Непогоду снова спрогнозировали в Краснодарском крае

Комплекс неблагоприятных метеоявлений спрогнозировали на Кубани 18 июня. Синоптики предупреждают о сильном дожде с грозой, шквалистым ветром и градом.

- До конца суток 19 июня в отдельных районах ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный и восточный 4-9 м/с, при грозе порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 14…19°, местами в юго-восточных предгорных районах 11…16°; днем 24…29°; в горах ночью 9…14°, днем 18…23°; на Черноморском побережье ночью 17…22°, днем 24…29°, - сообщает краснодарский Гидрометцентр.

Экстренные служба приведены в повышенную готовность.