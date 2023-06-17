В Краснодаре лучшим преподавателем искусств стала Юлия Диденко. Фото: управление культуры.

В Краснодаре выбрали лучшего преподавателя искусств. Им стала Юлия Диденко, которая занимается вокально-хоровыми дисциплинами в Детской школе искусств № 13 имени Д. А. Хворостовского. В финале конкурса участвовало восемь финалистов. Мероприятие провели на базе ДШИ № 14.

- Наши педагоги продемонстрировали свои наработки, которые помогают детям становиться лучше. Традиционно, конкурс создает условия для самореализации. Также он помогает совершенствовать профессиональное мастерство, - сообщил начальник управления культуры города Ирина Удовицкая.

Уточняется, что Юлия Диденко завоевала Гран-при.1 место получила Наталья Викторова из ДШИ имени С. В. Рахманинова и Сусанна Дзнеладзе из ДШИ имени Г. Ф. Пономаренко.

Кроме того, 2 место у Алины Салеевой из ДХШ имени В. А. Пташинского и Ольга Харьковская из ДХШ имени В. А. Филиппова. 3 место получили Маргарита Скворцова из ДШИ № 2 и Анна Колесникова из ДШИ имени Г. Ф. Пономаренко.