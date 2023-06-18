30-я агропродовольственная выставка Iran Agrofood-2023 проходит в Тегеране Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанские предприятия участвуют в международной выставке в Иране. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. 30-я агропродовольственная выставка Iran Agrofood-2023 проходит в Тегеране.

Продукцию на коллективном стенде представляют 13 региональных предприятий. Это компании – производители зерновых, бобовых, масличных культур, кондитерских изделий, бакалеи, овощной консервации. Кроме того, на выставке презентуют хлебопекарное и лабораторное оборудование, изделия из гофрокартона.

– Регион продолжает развивать внешнеэкономическое партнерство со странами Ближнего Востока, в частности, с Ираном. Уверен, выставка станет важным импульсом для укрепления взаимовыгодных отношений между нашим краем и Ираном, – отметил директор Центра поддержки экспорта края Роман Воротников.

В международной выставке Iran Agrofood участвуют свыше 600 экспонентов из 16 стран. Предприятия представят адаптированные технологии и решения для рынков Ирана и соседних стран в сфере сельского хозяйства, переработки и упаковки продуктов, напитков, ингредиентов, гостиничного бизнеса.