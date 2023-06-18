18 июня отмечается День медицинского работника Фото: Александр ГЛУЗ

Губернатор Кубани поздравил медработников с профессиональным праздником. Вениамин Кондратьев написал слова благодарности в своем telegram-канале.

Как отметил глава региона, работа медиков считается незаменимым, благородным, но тяжелым трудом, который по силам только людям с большим сердцем.

«Вы посвятили себя благородному и ответственному делу - лечите людей от болезней, помогаете вернуть здоровье, даете надежду. Особая благодарность тем, кто сегодня на дежурстве - в больницах, роддомах, бригадах «скорой помощи» и военных госпиталях. Спасибо каждому за профессионализм, отзывчивость и чуткость» - обратился к медработникам губернатор.

День медицинского работника в России отмечают в третье воскресенье июня. В этом году дата профессионального праздника выпала на18 июня.