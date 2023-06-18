На Кубани после ливней остаются подтопленными 183 двора Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

На Кубани продолжают идти обильные дожди. В настоящее время в трех муниципалитетах остаются подтопленными 183 двора.

– Для проведения работ по откачке воды и уборки подтопленных территорий работает аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Продолжается работа оценочных комиссий. В трех районах Краснодарского края подтоплены 183 придомовые территории, в домовладениях воды нет, – сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

Вода, в частности, остается на придомовых территориях в Лабинском, Кавказском и Усть-Лабинском районах.

– В настоящее время наблюдается снижение уровней воды в реках. К ликвидации последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений привлекается 193 человека и 52 единицы техники, – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

Напомним, штормовое предупреждение по сильным дождям в Краснодарском крае действует до 19 июня.