Больница Курганинского района Кубани получила три автомобиля Фото: пресс-служба региональной администрации

Больница Курганинского района Кубани получила три автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Машины для медучреждения закупили по нацпроекту «Здравоохранение».

Отмечается, что специалисты будут перевозить на новых автомобилях пациентов в поликлиник и больницы, выезжать на дом, доставлять лекарства и биоматериал для исследований.

Всего в 2023 году больницы Краснодарского края получили 167 новых автомобилей, в том числе Lada Granta, ГАЗ «Соболь» и «Нива». В 2022 году по нацпроекту в регионе закупили 200 машин.