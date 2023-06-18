Кубанские тяжелоатлеты завоевали награды на чемпионате России Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанские тяжелоатлеты завоевали награды на чемпионате России. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Чемпионат России проходил в Новом Уренгое. В нем участвовали более 200 человек из 50 регионов. 16 тяжелоатлетов представляли на соревнованиях Краснодарский край. Ранее они прошли отбор на региональном и окружном уровнях.

По результатам командных выступлений кубанские спортсмены края завоевали серебряные медали среди мужчин и бронзовые у женщин. Пять наград тяжелоатлеты получили в личном зачете по сумме двоеборья – две золотых, две серебряных и одну бронзовую.

Золотую медаль соревнований завоевали Вячеслав Яркин и Альберт Шарков из Сочи, серебряную – сочинка Дарья Кицер и краснодарка Анастасия Романова. Третье место занял Александр Моисеенко из Сочи.

«Кубанская школа тяжелой атлетики традиционно является одной из сильнейших в стране. Это подтверждают результаты этого чемпионата, а также выступления прошлых лет. Ряд наших атлетов являются неоднократными чемпионами России и отстаивают этот титул из года в год» – отметил министр физической культуры и спорта региона Серафим Тимченко.

В настоящее время в регионе тяжелую атлетику активно развивают в спортшколах Сочи, Краснодара, Белореченского, Кущевского районов и Горячего Ключа.