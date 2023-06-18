В Лазаревском районе Сочи проверили санитарное состояние и благоустройство Фото: пресс-служба администрации города-курорта

В Лазаревском районе Сочи проверили санитарное состояние и благоустройство. Центральные улицы во время утреннего обхода посетил мэр Алексей Копайгородский. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Во время обхода, в частности, проверили состояние улиц Лазарева и Победы. Так, в центре и вдоль федеральной трассы установят новые и приведут в порядок прежние малые архитектурные формы. Кроме того, специалисты подготовят больше мест для отдыха со скамейками, урнами и навесами.

Глава города поручил пересмотреть места экскурсионных стоек, выносной торговли. Отмечается, что объекты не должны мешать пешеходам.

- На отдых в Лазаревское уже приехали тысячи гостей. Это наши автомобильные ворота. К старту сезона была проведена колоссальная работа. И важно сейчас поддерживать санитарный порядок и продолжать работы по благоустройству, не мешая нашим жителям и отдыхающим, - отметил Алексей Копайгородский.

В Лазаревском, как и в других районах Сочи, установят новые мусорные контейнеры. На курорте закупили новую партию из двух тысяч емкостей. Кроме того, будут определены места, где дополнительно установят флаги России и патриотическую символику.