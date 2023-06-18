Лучшего отца определят к октябрю Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Кубани выбирают самого лучшего папу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Инициатором конкурса выступило региональное министерство труда и соцразвития совместно с "Союзом отцов".

Первый этап - муниципальный - стартовал 10 мая и продлится до 15 августа. Региональный этап будет проходить с 1 по 30 сентября.

Принять участие в конкурсе может каждый мужчина, воспитывающий как минимум одного ребенка и проживший в Краснодарском крае не менее пяти лет.

Заявки принимают в управлениях соцзащиты по месту жительства до 10 июля.

Победителя определят ко Дню отца, который отмечается в третье воскресенье октября.