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НовостиОбщество18 июня 2023 12:20

Проектам Краснодарского края дадут бесплатную и независимую консультацию

Соответствующее соглашение подписали на ПМЭФ-2023
Ева МУР
Минкурортов Кубани заключило соглашение. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Минкурортов Кубани заключило соглашение. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Инвестиционным проектам Краснодарского края дадут бесплатную и независимую консультацию. Соответствующее соглашение подписали на ПМЭФ-2023. Они касаются курортной сферы.

- 38 инвестпроектов на 304,4 млрд рублей сейчас находятся в сопровождении в минкурортов. Часть еще были поданы в рамках Петербургского международного инвестиционного форума. Взаимодействие с независимыми экспертами позволит получить оценку проектных решений при его рассмотрении и согласовании, - сообщил ВРИО главы минкурортов Михаил Зарицкий.

Напомним, Петербургский международный инвестиционный форум проходил с 14 по 17 июня.