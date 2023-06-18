Минкурортов Кубани заключило соглашение. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Инвестиционным проектам Краснодарского края дадут бесплатную и независимую консультацию. Соответствующее соглашение подписали на ПМЭФ-2023. Они касаются курортной сферы.

- 38 инвестпроектов на 304,4 млрд рублей сейчас находятся в сопровождении в минкурортов. Часть еще были поданы в рамках Петербургского международного инвестиционного форума. Взаимодействие с независимыми экспертами позволит получить оценку проектных решений при его рассмотрении и согласовании, - сообщил ВРИО главы минкурортов Михаил Зарицкий.

Напомним, Петербургский международный инвестиционный форум проходил с 14 по 17 июня.