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НовостиПроисшествия18 июня 2023 13:11

Купающихся детей на запрещенном пляже нашли во время рейда в Краснодаре

После гибели троих несовершеннолетних спасатели, полицейские и сотрудники мэрии вышли для контроля
Ева МУР
В Крааснодаре нет разрешенных мест для купания

В Крааснодаре нет разрешенных мест для купания

Купающихся на запрещенном пляже детей нашли во время рейда в Краснодаре. Об этом сообщили в Единой диспетчерской службе города.

- 17 и 18 июня в ходе проведения мониторинга водных объектов города Краснодара спасателями, сотрудниками администрации и полиции обнаружены факты нахождения детей в воде без присмотра родителей, - сообщили в экстренной службе.

Таких родителей-нарушителей будут штрафовать.

Напомним, трое детей утонули в краснодарских водоемах из-за беспечности взрослых в прошлые выходные 11 июня.