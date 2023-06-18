Купающихся детей на запрещенном пляже нашли во время рейда в Краснодаре

В Крааснодаре нет разрешенных мест для купания

Купающихся на запрещенном пляже детей нашли во время рейда в Краснодаре. Об этом сообщили в Единой диспетчерской службе города.

- 17 и 18 июня в ходе проведения мониторинга водных объектов города Краснодара спасателями, сотрудниками администрации и полиции обнаружены факты нахождения детей в воде без присмотра родителей, - сообщили в экстренной службе.

Таких родителей-нарушителей будут штрафовать.

Напомним, трое детей утонули в краснодарских водоемах из-за беспечности взрослых в прошлые выходные 11 июня.