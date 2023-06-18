Энергоавария оставила без света горожан

Жители десяти улиц в Краснодаре остались без света из-за аварии в сетях. Об этом сообщили в Единой диспетчерской службе города.

- Без электроэнергии остались улицы Зиповская, Московская, Некрасова, Армавирская, Достоевского, Жуковского, Красных Зорь 1, 2 пр., Чернышевского 2, 3 пр., 40-летия Победы, Российская. На месте работает аварийная бригада, - сообщили в ЕДДС.

Напомним, вчера, 17 июня, электричество отключалось в Карасунском округе Краснодара. Починить сети энергетикам удалось за несколько часов.