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НовостиОбщество18 июня 2023 15:25

Водители простояли в многокилометровой пробке по дороге к Черному морю

Автомобилисты пожаловались об этом в соцсетях
Ева МУР
Пробки начались летом на Кубани

Пробки начались летом на Кубани

Фото: Ева МУР

Водители простояли в многокилометровой пробке по дороге к Черному морю. Постоять пришлось всем, кто ехал на побережье мимо Горячего Ключа. Автомобилисты сообщали об этом в соцсети.

К слову, эта ситуация уже привычна в отсутствие авиасообщения с большинством курортных городов, кроме Сочи.

Надо сказать, дорожники объявили, что до сентября приостановят ремонтные работы на всем протяжении трасс, ведущих к морю. А для большегрузов ввели ограничения проезда по федеральным дорогам.