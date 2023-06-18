Пробки начались летом на Кубани Фото: Ева МУР

Водители простояли в многокилометровой пробке по дороге к Черному морю. Постоять пришлось всем, кто ехал на побережье мимо Горячего Ключа. Автомобилисты сообщали об этом в соцсети.

К слову, эта ситуация уже привычна в отсутствие авиасообщения с большинством курортных городов, кроме Сочи.

Надо сказать, дорожники объявили, что до сентября приостановят ремонтные работы на всем протяжении трасс, ведущих к морю. А для большегрузов ввели ограничения проезда по федеральным дорогам.