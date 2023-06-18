Лебедь погиб. Фото: https://t.me/gk_news1

Полиция ищет тех, кто сломал шею лебедю из Горячего Ключа. Накануне, 17 июня, стало известно, что женщина нашла птицу у берега местного озера, а рядом в беседке компания мужчин отмечала событие.

Она отвезла птицу в краснодарскую клинику. Однако травмы ее были настолько серьезными, что лебедь скончался.

- По факту гибели лебедя, которого, со слов автора публикации истерзал неизвестный мужчина, проводится проверка. Сотрудники полиции выснят все обстоятельства произошедшего, виновные лица будут привлечены к ответственности в установленном законом порядке, - сообщили "КП"-Кубань" в пресс-службе ГУВД по Краснодарскому краю.

Семейство лебедей обитает на озерев центре Горячего Ключа круглый год. Местные жители уже не раз спасали их то от холода, то от голода, то от охотников.

На этот раз птицу спасти не удалось.