Ребенок получил травмы из-за опрокидывания батута на Кубани

Батут перевернулся на ветру Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ребенок получил травмы из-за опрокидывания батута в Андреевском парке Динского района Кубани. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

- Во время непогоды 18 июня в парке перевернулся батут, пострадал ребенок, - сообщили "КП"-Кубань" в ведомстве. - В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований действующего законодательства, в случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования.

Напомним, штормовое предупреждение по целому комплексу неблагоприятных метеоявлений объявили до 19 июня. Будьте осторожны!