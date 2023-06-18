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НовостиПроисшествия18 июня 2023 17:34

Ребенок получил травмы из-за опрокидывания батута на Кубани

Прокуратура начала проверку
Ева МУР
Батут перевернулся на ветру

Батут перевернулся на ветру

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ребенок получил травмы из-за опрокидывания батута в Андреевском парке Динского района Кубани. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

- Во время непогоды 18 июня в парке перевернулся батут, пострадал ребенок, - сообщили "КП"-Кубань" в ведомстве. - В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований действующего законодательства, в случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования.

Напомним, штормовое предупреждение по целому комплексу неблагоприятных метеоявлений объявили до 19 июня. Будьте осторожны!