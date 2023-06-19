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НовостиОбщество19 июня 2023 4:21

Художественную подсветку установят на фотозоны Лазаревского района Сочи

В районе могут появиться и новые экспозиции
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В Лазаревском районе также дополнительно установят флаги России

В Лазаревском районе также дополнительно установят флаги России

Мэр Сочи Алексей Копайгородский проверил благоустройство Лазаревского района. Глава города поручил установить художественную подсветку на фотозоны в центре. Помимо этого, в районе могут появится и новые малые архитектурные формы.

-Мы должны постоянно обновлять городскую среду, визуально улучшать туристические маршруты. На них недопустимо скопление экскурсионных стоек и выносной торговли, мешающей пешеходам,- добавил Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», в Лазаревском районе также дополнительно установят флаги России и другую патриотическую символику.