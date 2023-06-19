В Краснодаре и крае 19 июня ожидаются грозовые дожди

Небо над краем затянет тучами

В Краснодарском крае 19 июня снова временами будет пасмурно. Над регионом пройдут грозовые дожди.

- Сегодня над акваторией Черного моря продолжит формироваться зона пониженного атмосферного давления. Стараниями этой циклонической депрессии в небе над регионом вновь появятся шапки мощных облаков, который в послеполуденные часы станут причиной кратковременных ливней и гроз, - сообщил ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха прогреется до 28 градусов. Ветер восточный 4–9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник, 20 июня, столбики на термометрах вытянутся до 29 градусов.